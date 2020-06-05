РПЛ признала «Динамо» чемпионом молодёжного первенства России

Руководство Российской Премьер-Лиги по итогам общего собрания клубов вынесло решение о прекращении молодёжного первенства России.

«На общем собрании подвели итоги молодёжного первенства, которое не будет доиграно: победителем молодёжного первенства сезона-2019/2020 признано московское «Динамо». Это решение должно быть утверждено на исполкоме Российского футбольного союза (РФС)», — сообщает пресс-служба РПЛ.

В молодёжном первенстве было сыграно 22 тура. «Динамо» занимало первое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. На втором месте располагался ЦСКА (43), на третьей строчке — «Локомотив» (40). В прошлом сезоне чемпионом молодёжного первенства стал московский ЦСКА.

Молодёжное первенство России, как и Российская Премьер-Лига, было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.