Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по согласию сторон
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли отказался от предложения клуба расторгнуть с ним контракт по согласию сторон, сообщает Sky Sports Italia.
Как сообщает источник, клуб направил форварду официальный документ, извещающий о том, что он уволен. Причиной стал отказ Балотелли от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио утверждает, что не появлялся на тренировках команды из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.
Теперь Балотелли, в случае если клуб не захочет допускать его к тренировкам и выступлениям, намерен защищать свою точку зрения в суде.
Итальянец выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил 5 голов.
Тренер «Брешии»: Балотелли даже не появился на онлайн-конференции во время карантина
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