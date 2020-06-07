Балотелли отказал «Брешии» в расторжении контракта по согласию сторон

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли отказался от предложения клуба расторгнуть с ним контракт по согласию сторон, сообщает Sky Sports Italia.



Как сообщает источник, клуб направил форварду официальный документ, извещающий о том, что он уволен. Причиной стал отказ Балотелли от физических тестов, которые игроки обязаны проходить после длительных перерывов. Сам Марио утверждает, что не появлялся на тренировках команды из-за болезни и даже выслал в офис «Брешии» справку о своей недееспособности.



Теперь Балотелли, в случае если клуб не захочет допускать его к тренировкам и выступлениям, намерен защищать свою точку зрения в суде.



Итальянец выступает в составе «Брешии» с лета 2019 года и принял участие в 19 матчах Серии А, в которых забил 5 голов.

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