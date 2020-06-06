Тренер «Брешии»: Балотелли даже не появился на онлайн-конференции во время карантина

Главный тренер «Брешии» Диего Лопес высказался о поведении нападающего Марио Балотелли в команде.
«В жизни важны факты, а не слова. Нас определяют поступки, а не высказывания. В данном случае есть лишь одна правда: команда пошла по одному пути, Марио — по другому. Думал, он мог многое показать, играя в родном городе. Но Марио должен был сделать больше, гораздо больше.
Таковы факты. Нормально быть разочарованным. Я потратил на него много сил и времени. Марио тренировался один, потому что товарищи по команде решили пойти по другому пути. Это было справедливо. Марио даже не появился на онлайн-конференции во время карантина. Даже если говорит, что чувствует себя хорошо, он не дотягивает до товарищей по команде», — приводит слова Лопеса Corriere della Sera.
- 6 июня 2020
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