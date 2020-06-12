Мюллер: парадоксально, когда говорят о новых подписаниях и в то же время урезают зарплаты
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказал мнение о возможном переходе полузащитника леверкузенского «Байера» Кайа Хаверца в мюнхенский клуб.
«Это немного парадоксально, когда говорят о новых подписаниях, и в то же время урезаются зарплаты», — приводит слова Мюллера Bavarianfootballworks.
Ранее сообщалось, что 20-летний футболист хочет перебраться в «Баварию». Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик видит в хавбеке идеальное усиление средней линии. «Байер» намерен выручить крупную сумму с продажи Кая и потребует за него около € 114 млн.
Хаверц является воспитанником «Байера» и защищает цвета клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне он отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 22 матчах чемпионата Германии.
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