Мюллер: парадоксально, когда говорят о новых подписаниях и в то же время урезают зарплаты

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказал мнение о возможном переходе полузащитника леверкузенского «Байера» Кайа Хаверца в мюнхенский клуб.

«Это немного парадоксально, когда говорят о новых подписаниях, и в то же время урезаются зарплаты», — приводит слова Мюллера Bavarianfootballworks.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист хочет перебраться в «Баварию». Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик видит в хавбеке идеальное усиление средней линии. «Байер» намерен выручить крупную сумму с продажи Кая и потребует за него около € 114 млн.

Хаверц является воспитанником «Байера» и защищает цвета клуба с 2016 года. В нынешнем сезоне он отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 22 матчах чемпионата Германии.