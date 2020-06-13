Зидан станет третьим тренером в истории «Реала» с 200 матчами во главе клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готовится провести 200-й матч во главе испанского гранда. Им станет воскресная встреча Ла Лиги с «Эйбаром».



Таким образом, легендарный футболист и тренер станет третьим наставником мадридского клуба, кому удалось достичь знаковой отметки. Рекордсменом по количеству матчей во главе «Реала» (605) является Мигель Муньос, 236 матчей на счету Висенте дель Боске.



В 199 матчах в ранге главного тренера «сливочных» Зидан одержал 131 победу, 42 раза сыграл вничью и потерпел 26 поражений. Француз привёл клуб к 10 трофеям, в том числе трём кубкам Лиги чемпионов подряд (в среднем один титул в 19,9 матча). Во главе с Зиданом «Реал» забил 486 (в среднем 2,44) и пропустил 209 мячей (в среднем 1,05).