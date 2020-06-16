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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Уотфорда»

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются защитником «Уотфорда»
Футбол / Англия 0

Левый защитник «Уотфорда» Первис Эступиньян, выступающий на правах аренды за «Осасуну», интересен нескольким европейским топ-клубам, в частности «Барселонае», «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Атлетико», сообщает La Razon.

«Осасуна» может выкупить Эступиньяна у «Уотфорда», но если красные откажутся от этой опции, 22-летнего футболиста попытаются заполучить «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне Первис помог «Осасуне» в 27 матчах испанской Примеры и трёх встречах Кубка Испании. Эквадорец записал в свой актив 1 гол и 5 результативных передач.

Арендное соглашение Эступиньяна рассчитано до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в € 7 млн.

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