Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капитан «Уотфорда» Дини: возможно, в каждой команде есть гей или бисексуал

Капитан «Уотфорда» Дини: возможно, в каждой команде есть гей или бисексуал
Футбол / Англия 0

Форвард «Уотфорда» Трой Дини, являющийся капитаном команды, считает, что в каждом клубе есть гей или бисексуал.

«Я бы сказал, что в каждой футбольной команде, возможно, есть один гей или бисексуал. Они там есть, 100%. Я думаю, что люди, которые являются геями или из этого сообщества, определённо очень обеспокоены признаться в этом первыми. Я думаю, что как только выйдет первый, после этого признаются многие. Я думаю, что сейчас для этого есть большая платформа», — приводит слова Дини Daily Mail.

Ранее стало известно, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.

По итогам очередного тестирования на коронавирус в АПЛ выявлено два новых случая заражения
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020