Капитан «Уотфорда» Дини: возможно, в каждой команде есть гей или бисексуал
Форвард «Уотфорда» Трой Дини, являющийся капитаном команды, считает, что в каждом клубе есть гей или бисексуал.
«Я бы сказал, что в каждой футбольной команде, возможно, есть один гей или бисексуал. Они там есть, 100%. Я думаю, что люди, которые являются геями или из этого сообщества, определённо очень обеспокоены признаться в этом первыми. Я думаю, что как только выйдет первый, после этого признаются многие. Я думаю, что сейчас для этого есть большая платформа», — приводит слова Дини Daily Mail.
Ранее стало известно, что розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня встречами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», перенесёнными из-за финала Кубка лиги, а полноценный тур начнётся 19 июня.
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