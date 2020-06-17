Румменигге: несмотря на сложности, «Бавария» провела блестящую вторую половину сезона

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после матча 32-го тура Бундеслиги с «Вердером» (1:0) прокомментировал досрочное завоевание титула чемпионов Германии.



«Несмотря на сложные обстоятельства, команда Ханси Флика провела блестящую вторую половину сезона. Это касается не только наших побед, набранных очков и голов, но и стиля игры. Мы хотим дарить нашим болельщикам трофеи и вдохновлять их своим атакующим футболом одновременно. Это успех. „Бавария“ заслуженно стала чемпионом Германии в восьмой раз подряд», — приводит слова Румменигге Frankenpost.

Напомним, «Бавария» набрала 76 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Таким образом, мюнхенцы стали недосягаемыми для преследователей и досрочно завоевали титул чемпионов страны.