Томас Мюллер в этом сезоне хотел покинуть «Баварию»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер мог сменить команду в минувшее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.
Осенью 2019 года воспитанник действующих чемпионов немецкой Бундеслиги попросил руководство клуба продать его из-за проблем с Нико Ковачем, который на тот момент занимал пост главного тренера.
Мюллера убедил остаться президент «Баварии» Ули Хёнесс. В ноябре Ковач был уволен, а Хёнесса сменил Херберт Хайнер. В апреле Томас подписал с клубом новый контракт — до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Мюллер забил 7 голов и отдал 20 результативных передач в 31 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии) 30-летний форвард забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса в 12 встречах.
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- 17 июня 2020
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