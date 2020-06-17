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Томас Мюллер в этом сезоне хотел покинуть «Баварию»

Томас Мюллер в этом сезоне хотел покинуть «Баварию»
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер мог сменить команду в минувшее зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

Осенью 2019 года воспитанник действующих чемпионов немецкой Бундеслиги попросил руководство клуба продать его из-за проблем с Нико Ковачем, который на тот момент занимал пост главного тренера.

Мюллера убедил остаться президент «Баварии» Ули Хёнесс. В ноябре Ковач был уволен, а Хёнесса сменил Херберт Хайнер. В апреле Томас подписал с клубом новый контракт — до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мюллер забил 7 голов и отдал 20 результативных передач в 31 матче чемпионата Германии. В других турнирах (Лига чемпионов, Кубок Германии, Суперкубок Германии) 30-летний форвард забил 4 мяча и отдал 4 голевых паса в 12 встречах.

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