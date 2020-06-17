Кай Хаверц предпочитает перейти в «Реал», несмотря на интерес «Баварии» и «МЮ»

Переход в мадридский «Реал» является приоритетным вариантом для атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. «Сливочные» уже сделали предложение о трансфере 21-летнего футболиста, но немецкий клуб ответил отказом, сообщает Sportbuzzer.

В услугах Кая заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Ранее стало известно, что действующие чемпионы Германии являются главными претендентами на хавбека.

«Байер» хочет получить за Хаверца около € 100 млн. Первое предложение «Реала» было значительно меньше этой суммы.

В нынешнем сезоне Кай записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.