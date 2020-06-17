Кай Хаверц предпочитает перейти в «Реал», несмотря на интерес «Баварии» и «МЮ»
Переход в мадридский «Реал» является приоритетным вариантом для атакующего полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. «Сливочные» уже сделали предложение о трансфере 21-летнего футболиста, но немецкий клуб ответил отказом, сообщает Sportbuzzer.
В услугах Кая заинтересованы также «Манчестер Юнайтед», мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Ранее стало известно, что действующие чемпионы Германии являются главными претендентами на хавбека.
«Байер» хочет получить за Хаверца около € 100 млн. Первое предложение «Реала» было значительно меньше этой суммы.
В нынешнем сезоне Кай записал в свой актив 15 голов и 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
В «Реале» считают, что отношения между Бэйлом и Зиданом уже невозможно спасти
- 17 июня 2020
-
11:15
-
11:06
-
11:04
-
10:38
-
10:33
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
05:34
-
04:52
-
04:28
-
04:15
-
03:59
-
03:01
-
02:44
-
02:22
-
02:08
-
01:47
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:43
-
00:30
-
00:01
- 16 июня 2020
-
23:53
-
23:52
-
23:42
-
23:33
-
23:26
Партнерский контент