Б. Силва: Месси или Роналду? Этот спор невозможно разрешить

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Будет здорово рассказать своим детям и внукам, что я отдал несколько голевых передач на Криштиану. Он является примером на поле и за его пределами.

В расположении сборной мы тренируемся по утрам. Днём все играют в карты или на PlayStation, но Роналду идёт в спортзал. В самые ответственные моменты, когда нуждаешься в нём больше всего, он будет всегда рядом.

Лионель Месси или Криштиану? Этот спор невозможно разрешить. Мне кажется, мы должны быть благодарны за возможность видеть их игру. Они являются двумя лучшими футболистами в мире, а возможно, и за всю историю», — цитирует Силву Goal со ссылкой на BBC Sport.