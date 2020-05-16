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Б. Силва: раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках

Б. Силва: раздражает, что Роналду забивает решающие голы даже на тренировках
Футбол / Англия 0

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Думаю, менталитет делает Роналду таким великим. Ему 35, он уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устаёт. Он всегда хочет большего. Криштиану хочет выиграть больше титулов Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград. Он хочет забить больше голов.

Раздражает, когда мы играем на тренировке, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт первым. И это делает всегда Роналду. Когда идёт трудный матч и не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч ему. Он тот парень, который решит исход встречи. Когда мяч у него, может произойти что-то особенное.

Даже на тренировках это немного раздражает, поскольку Криштиану всегда забивает самые важные голы! Думаю, именно это делает его особенным. В решающие моменты он всегда выходит на первый план», — приводит слова Силвы Goal.

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