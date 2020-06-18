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«Атлетико» разгромил «Осасуну» со счётом 5:0. Фелиш оформил дубль

«Атлетико» разгромил «Осасуну» со счётом 5:0. Фелиш оформил дубль
Футбол / Испания 0

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Осасуна» проиграла «Атлетико» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, которому ассистировали судьи на линиях Хон Нуньес Фернандес и Икер Де Франсиско Грихальба.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 27-й минуте автором забитого мяча стал Жоау Фелиш. В начале второго тайма Фелиш оформил дубль с передачи Диего Косты. На 79-й минуте счёт до крупного довёл Маркос Льоренте, которому ассистировал Эктор Эррера. Через несколько минут четвёртый гол забил Альваро Мората с паса Льоренте. Окончательный счёт в компенсированное время установил Янник Карраско, которому ассистировал Льоренте.

«Атлетико», набрав 49 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (35) — на 11-м месте.

Испания - Примера. 29-й тур
17 июня 2020, среда. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 5
Атлетико М
Мадрид
0:1 Фелиш – 27'   0:2 Фелиш – 56'   0:3 Льоренте – 79'   0:4 Мората – 82'   0:5 Карраско – 88'
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