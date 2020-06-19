Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: «Эвертон» будет играть настолько, насколько позволит «Ливерпуль»

Клопп: «Эвертон» будет играть настолько, насколько позволит «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу предстоящей встречи с «Эвертоном» в матче 23-го тура АПЛ – первом после возобновления игр в чемпионате Англии.

«Воодушевление игроков можно почувствовать. Было приятно, что АПЛ вернулась, но остаются определённые проблемы – странные решения, тяжёлые травмы. Мы готовы играть, но нужно быть готовыми столкнуться с проблемами, потому что они точно будут. Ничего нового тут нет. В футбольном матче у тебя либо есть план на игру, либо ты приспосабливаешься к игре соперника. Матч с «Эвертоном» будет захватывающим.

Когда ты анализируешь игру «Эвертона», нужно принимать во внимание и игру «Наполи» или любой другой команды, потому что Анчелотти прививает своим командам свой собственный стиль, и у него достаточно опыта, чтобы всё пошло хорошо. Так что «Эвертон» будет играть в свой футбол. Они будут играть настолько, насколько им позволит «Ливерпуль». Нам нужно найти их слабости и использовать их. Нужно показывать 100% дисциплину, а также сохранять голод к игре и до и во время неё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Юрген Клопп: все футболисты «Ливерпуля» готовы сыграть в матче с «Эвертоном»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020