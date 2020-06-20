Акция «Спасибо врачам!» и разгром юниоров «Ростова». Яркие кадры рестарта сезона РПЛ

19 июня в Самаре и Сочи состоялись первые матчи после рестарта сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге.

В Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» принимали «Ахмат». Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:2.

Автором первого гола стал защитник «Крыльев» Тарас Бурлак, отличившийся на 6-й минуте. В начале второго тайма нападающий «Ахмата» Владимир Ильин сравнял счёт. Спустя пять минут грозненскую команду вывел вперёд хавбек Денис Глушаков. В середине второго тайма ещё по одному мячу в ворота хозяев отправили Ильин и полузащитник Бернард Бериша. На 89-й минуте разницу в счёте сократил хавбек самарцев Максим Глушенков.

В Сочи на стадионе «Фишт» «Сочи» принимал «Ростов». Встреча завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.

За «Ростов» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Лучшие кадры с первых матчей после рестарта сезона в РПЛ в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Самаре и Сочи.