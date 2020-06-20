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Болельщики встретили молодых игроков «Ростова» после матча с «Сочи»

Болельщики встретили молодых игроков «Ростова» после матча с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Ростова» встретили молодых футболистов команды, вернувшихся домой после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).

«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2». Спасибо вам за поддержку», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова», опубликованном под видео на странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Напомним, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

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