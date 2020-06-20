Семак: почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о пунктах регламента Российской Премьер-Лиги относительно инфицированных футболистов.
«Для меня самое важное, что следовало сделать перед возобновлением, — это прописать в регламенте, что значит «контактирующий с заболевшим». Нужно было прописать так, чтобы больной не играл, а здоровый играл.
Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом? Я рад за молодых ребят, но надо чётко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, вчера, 19 июня, «Ростов», который вынужден был играть молодёжным составом, проиграл «Сочи» со счётом 1:10. За день до матча у шести футболистов жёлто-синих обнаружили коронавирус.
- 20 июня 2020
-
22:57
-
22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
-
22:45
-
22:30
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:33
-
20:29
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:08