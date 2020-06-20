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Семак: почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом?

Семак: почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом?
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о пунктах регламента Российской Премьер-Лиги относительно инфицированных футболистов.

«Для меня самое важное, что следовало сделать перед возобновлением, — это прописать в регламенте, что значит «контактирующий с заболевшим». Нужно было прописать так, чтобы больной не играл, а здоровый играл.

Почему «Ростов», где были здоровые футболисты, вчера играл вот таким составом? Я рад за молодых ребят, но надо чётко прописать и понять, чтобы ни один из клубов не страдал от этого», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, вчера, 19 июня, «Ростов», который вынужден был играть молодёжным составом, проиграл «Сочи» со счётом 1:10. За день до матча у шести футболистов жёлто-синих обнаружили коронавирус.

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