«Ливерпуль» предлагает «Наполи» € 60 млн за Кулибали
«Ливерпуль» предлагает «Наполи» € 60 млн за защитника Калиду Кулибали, но этого слишком мало по сравнению с запросами неаполитанцев, которые просят за футболиста € 100 млн, сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
При этом ранее сообщалось, что «Наполи» не собирается идти на уступки в переговорах о продаже Кулибали, даже несмотря на падение стоимости игроков во всём мире из-за пандемии коронавируса.
Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сенегальце также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл за «Наполи» 21 матч во всех турнирах и заработал 5 жёлтых и 1 красную карточку. Серия А возобновилась 20 июня.
«Наполи» не собирается снижать цену на Калиду Кулибали из-за коронавируса
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