«Наполи» не собирается снижать цену на Калиду Кулибали из-за коронавируса

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли дал понять, что клуб не собирается идти на уступки в переговорах о продаже защитника Калиду Кулибали.
«Люди говорят, что переговоры будут другими, но, на мой взгляд, это обычные оправдания. Не считаю, что кризис, вызванный коронавирусом, может изменить цену Кулибали или других топ-футболистов.
Конечно, изменится схема трансферов — клубы чаще будут брать игроков в аренду с обязательным выкупом. Футбол быстро адаптируется к новым условиям», — приводит слова Джунтоли Sky Sport Italia.
Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Руководство клуба из Неаполя хочет выручить за 28-летнего защитника около € 100 млн. В сенегальце заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».
- 8 июня 2020
-
12:28
-
12:27
-
12:17
-
12:03
-
11:54
-
11:33
-
11:30
-
11:16
-
11:08
-
10:34
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:31
-
09:30
-
08:39
-
08:30
-
07:25
-
06:51
-
06:17
-
05:49
-
05:49
-
04:48
-
04:27
-
04:12
-
03:53
-
03:32
-
03:17
-
03:00
-
02:38
-
02:24
-
02:09
-
01:27
-
00:56
-
00:47