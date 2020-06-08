«Наполи» не собирается снижать цену на Калиду Кулибали из-за коронавируса

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли дал понять, что клуб не собирается идти на уступки в переговорах о продаже защитника Калиду Кулибали.

«Люди говорят, что переговоры будут другими, но, на мой взгляд, это обычные оправдания. Не считаю, что кризис, вызванный коронавирусом, может изменить цену Кулибали или других топ-футболистов.

Конечно, изменится схема трансферов — клубы чаще будут брать игроков в аренду с обязательным выкупом. Футбол быстро адаптируется к новым условиям», — приводит слова Джунтоли Sky Sport Italia.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года. Руководство клуба из Неаполя хочет выручить за 28-летнего защитника около € 100 млн. В сенегальце заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен».