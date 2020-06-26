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Генсек РФС: никакие поправки в регламент не помогут, если игроки будут нарушать правила

Генсек РФС: никакие поправки в регламент не помогут, если игроки будут нарушать правила
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался о случаях заражения футболистов коронавирусом в чемпионате России.

«РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами. Но, на наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны. Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой, как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда. В то же время есть и пример «Уфы», где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба «Локомотив», который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски.

Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях», — сказал Алаев.

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