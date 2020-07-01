Стали известны ключевые финансовые показатели «Локомотива» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Локомотива» за 2019 год.
Баланс
Итого оборотные активы — 1 млрд 785 млн рублей
Итого внеоборотные активы — 3 млрд 293 млн рублей
Итого активы — 5 млрд 79 млн рублей
Итого капитала и резервов —711 млн рублей
Итого пассив —5 млрд 79 млн рублей
Чистые активы/пассивы —711 млн рублей
Отчёт о финансовых результатах
Итого операционных доходов — 9 млрд 248 млн рублей
Итого операционных расходов — минус 8 млрд 793 млн рублей
Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 712 млн рублей
Итого финансовые доходы/расходы — 76 млн рублей
Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — 129 тыс. рублей
Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 181 млн рублей
Фото: РФС
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