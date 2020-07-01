Стали известны ключевые финансовые показатели «Локомотива» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Локомотива» за 2019 год.



Баланс



Итого оборотные активы — 1 млрд 785 млн рублей



Итого внеоборотные активы — 3 млрд 293 млн рублей



Итого активы — 5 млрд 79 млн рублей



Итого капитала и резервов —711 млн рублей



Итого пассив —5 млрд 79 млн рублей



Чистые активы/пассивы —711 млн рублей



Отчёт о финансовых результатах



Итого операционных доходов — 9 млрд 248 млн рублей



Итого операционных расходов — минус 8 млрд 793 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 712 млн рублей



Итого финансовые доходы/расходы — 76 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — 129 тыс. рублей



Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 181 млн рублей

Фото: РФС