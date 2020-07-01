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Стали известны ключевые финансовые показатели «Локомотива» за 2019 год

Стали известны ключевые финансовые показатели «Локомотива» за 2019 год
Футбол / РПЛ 0

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Локомотива» за 2019 год.

Баланс

Итого оборотные активы — 1 млрд 785 млн рублей

Итого внеоборотные активы — 3 млрд 293 млн рублей

Итого активы — 5 млрд 79 млн рублей

Итого капитала и резервов —711 млн рублей

Итого пассив —5 млрд 79 млн рублей

Чистые активы/пассивы —711 млн рублей

Отчёт о финансовых результатах

Итого операционных доходов — 9 млрд 248 млн рублей

Итого операционных расходов — минус 8 млрд 793 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 712 млн рублей

Итого финансовые доходы/расходы — 76 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — 129 тыс. рублей

Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 181 млн рублей

Фото: РФС

Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год
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