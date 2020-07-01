Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.



Баланс



Итого оборотные активы — 3 млрд 407 млн рублей



Итого внеоборотные активы — 7 млрд 181 млн рублей



Итого активы — 10 млрд 588 млн рублей



Итого капитала и резервов — 7 млрд 870 млн рублей



Итого пассив — 10 млрд 588 млн рублей



Чистые активы/пассивы — 0



Отчёт о финансовых результатах



Итого операционных доходов — 6 млрд 77 млн рублей



Итого операционных расходов — минус 6 млрд 696 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 287 млн рублей



Итого финансовые доходы/расходы — 27 млн рублей



Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — 85 тыс. рублей



Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 879 млн рублей

Фото: РФС