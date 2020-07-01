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Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год

Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год
Футбол / РПЛ 0

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.

Баланс

Итого оборотные активы — 3 млрд 407 млн рублей

Итого внеоборотные активы — 7 млрд 181 млн рублей

Итого активы — 10 млрд 588 млн рублей

Итого капитала и резервов — 7 млрд 870 млн рублей

Итого пассив — 10 млрд 588 млн рублей

Чистые активы/пассивы — 0

Отчёт о финансовых результатах

Итого операционных доходов — 6 млрд 77 млн рублей

Итого операционных расходов — минус 6 млрд 696 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия и приобретения — минус 287 млн рублей

Итого финансовые доходы/расходы — 27 млн рублей

Прибыль/убыток от выбытия активов (за исключением регистрации игроков) — 85 тыс. рублей

Чистая прибыль/убыток до налогообложения — минус 879 млн рублей

Фото: РФС

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