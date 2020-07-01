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Зайнутдинов: хочется выиграть трофей в составе «Ростова»

Зайнутдинов: хочется выиграть трофей в составе «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов назвал свою главную мечту, связанную с донской командой.

«Матч «Сочи» — «Ростов»? Парни хоть и молодые, но все равно молодцы – все 90 минут бились на поле за «Ростов». С учётом их возраста и отсутствия тренировок на протяжении почти трех месяцев, я считаю, что игроки академии показали отличный результат в Сочи. Знаю, что все игроки основы болели в тот вечер за них, смотря футбол по телевизору.

Воспоминания о еврокубках? Хочется поиграть в составе «Ростова» хотя бы в Лиге Европы. Это же совсем другой уровень, другой футбол, другие команды. И, конечно, хочется выиграть трофеи в составе нашего клуба – для нашего города, наших болельщиков.

Главная мечта? Если брать мечту, связанную с «Ростовом», то это выиграть трофей», — приводит слова игрока пресс-служба «Ростова».

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