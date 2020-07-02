Илкай Гюндоган предупредил «Ливерпуль» перед новым сезоном АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о готовности команды побороться за победу в английской Премьер-лиге в следующем сезоне. В нынешней кампании чемпионом за семь туров до конца стал «Ливерпуль», опережающий «горожан» на 23 очка.
«Мы знаем, в чём можем прибавить в следующем сезоне, чтобы вновь бороться за титул. Мы стали чемпионами дважды подряд, что всегда сложно, но в новом сезоне будем мотивированы, чтобы выиграть титул вновь.
В этом сезоне мы потеряли слишком много очков в ситуациях, в которых ранее побеждали, а также не лучшим образом выступали дома, особенно если сравнивать с прежними временами. Помимо этого, имели место индивидуальные ошибки, так что у нас полно возможностей для развития, и следующий сезон мы начнём с нуля», — цитирует Гюндогана Sky Sports.
- 2 июля 2020
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