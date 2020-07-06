«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ благодаря автоголу

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Автором единственного гола стал защитник «Эвертона» Майкл Кин, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте встречи. Таким образом, «Эвертон» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая длилась на протяжении трёх матчей.

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«Тоттенхэм Хотспур» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» (44) — на одиннадцатом месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 33 матчах набравший 89 очков. Напомним, мерсисайдский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул.