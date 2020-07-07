«Свадебным генералом быть не хочу». Сёмин — о предложении остаться в «Локомотиве»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока не получал конкретных предложении о работе. 73-летний специалист также объяснил, почему отказался от почётной должности в «Локо».

«Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть.

Да, было предложение остаться в «Локомотиве» на какой-то почётной должности. Но мне кажется, лишь для того, чтобы избавиться от меня, а не для того, чтобы я работал. Свадебным генералом быть не хочу. В родной клуб всегда готов вернуться, но только не к тем людям, которые руководят им сейчас», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».