Сёмин: не вижу никакой логики в приглашении Николича в «Локомотив»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что был разочарован решением руководства «железнодорожников» назначить новым наставником команды серба Марко Николича.

«Расставание прошло бы более гладко, назначь руководство на моё место российского тренера, из бывшей плеяды игроков «Локо». Ведь есть Вадим Евсеев, Олег Пашинин, Владимир Маминов… Это было бы правильно и в интересах всего российского футбола.

«Локомотив» — это не Кикнадзе и не председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, а клуб, который любят болельщики, любит страна. Люди смогли создать такую атмосферу, в которой я смог реализовать свои мысли, возможности.

А никакой логики в приглашении Марко Николича я не вижу. Наверное, сыграли свою роль активные агенты, продвигающие в РПЛ ребят с Балкан. Футбол обязательно расставит все точки над и», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».