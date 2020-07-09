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С 1 августа стадионы в Москве во время матчей можно будет заполнять на 50 процентов

С 1 августа стадионы в Москве во время матчей можно будет заполнять на 50 процентов
Футбол / РПЛ 0

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём сайте сообщил об очередном смягчении ограничений, наложенных в связи с пандемией коронавируса.

В частности, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги завершится 22 июля. Таким образом, новая квота болельщиков вступит в силу уже в новом сезоне чемпионата. Всего до окончания первенства в столице пройдёт семь матчей.

Что касается Кубка России, полуфинальные матчи состоятся в других городах: «Урал» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге, а «Зенит» со «Спартаком» — в Санкт-Петербурге. Финальная встреча пройдёт 25 июля в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».

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