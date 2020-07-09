«Бордо» заинтересован в услугах Кузяева
Французский «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву, сообщает Footmercato.
По информации источника, «Бордо» заинтересован в универсальном полузащитнике в том числе и потому, что контракт россиянина с «Зенитом» заканчивается этим летом. Определённости по поводу пролонгации соглашения пока нет, а «Бордо», испытывающий финансовые трудности, намерен укрепиться в трансферное окно за счёт свободных агентов.
Сообщается, что игроком также интересуются «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и ещё один немецкий клуб, название которого не указывается.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев провёл 17 матчей и сделал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.
- 9 июля 2020
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