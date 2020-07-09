«Бордо» заинтересован в услугах Кузяева

Французский «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву, сообщает Footmercato.



По информации источника, «Бордо» заинтересован в универсальном полузащитнике в том числе и потому, что контракт россиянина с «Зенитом» заканчивается этим летом. Определённости по поводу пролонгации соглашения пока нет, а «Бордо», испытывающий финансовые трудности, намерен укрепиться в трансферное окно за счёт свободных агентов.



Сообщается, что игроком также интересуются «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и ещё один немецкий клуб, название которого не указывается.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев провёл 17 матчей и сделал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.