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«Бордо» заинтересован в услугах Кузяева

«Бордо» заинтересован в услугах Кузяева
Футбол / РПЛ 0

Французский «Бордо» проявляет интерес к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву, сообщает Footmercato.

По информации источника, «Бордо» заинтересован в универсальном полузащитнике в том числе и потому, что контракт россиянина с «Зенитом» заканчивается этим летом. Определённости по поводу пролонгации соглашения пока нет, а «Бордо», испытывающий финансовые трудности, намерен укрепиться в трансферное окно за счёт свободных агентов.

Сообщается, что игроком также интересуются «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и ещё один немецкий клуб, название которого не указывается.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев провёл 17 матчей и сделал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.

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