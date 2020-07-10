Тренер «Астон Виллы» назвал пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» позорным решением

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение своей команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).



«Всё развалилось после первого гола. Мы сумели продемонстрировать яркий старт, имели шансы. «Манчестер Юнайтед» всегда опасен на контратаках, но в матче всё изменилось после решения поставить пенальти в наши ворота.



Я могу понять, что арбитр Джон Мосс неправильно истолковал эпизод, но не знаю, куда смотрит VAR. Это позорное решение. У них есть экран, на котором можно всё посмотреть, но, кажется, их это не волнует. Фернандеш пытается двинуться назад. Сначала касается мяча, а затем голени Консы. Я не буду говорить, что думаю по этому поводу», — приводит слова тренера ВВС.

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