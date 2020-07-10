«Манчестер Юнайтед» повторил рекорд АПЛ по назначенным пенальти в одном сезоне

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги, который состоялся накануне, 9 июля (3:0).



Первый из трёх голов «красные дьяволы» забили после того, как главный арбитр встречи Джонатан Мосс назначил спорный пенальти в их пользу. Полузащитник Бруну Фернандеш был точен и вывел свою команду вперёд.

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», этот одиннадцатиметровый удар стал для «Манчестер Юнайтед» уже 13-м в нынешнем сезоне. Таким образом, манкунианцы за четыре тура до конца чемпионата повторили рекорд Премьер-лиги по этому показателю. Столько же пенальти в ходе одной кампании пробивали «Лестер Сити» в сезоне-2015/2016 и «Кристал Пэлас» в сезоне-2004/2005.