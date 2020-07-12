Три безответных мяча — в видеообзоре поражения «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик на 18-й минуте.
До перерыва преимущество «клинков» увеличил форвард Оливер Макбарни, которому ассистировал защитник Энда Стивенс.
На 77-й минуте Макголдрик отправил ещё один мяч в ворота «Челси».
«Челси», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Если «Лестер Сити» сегодня не проиграет «Борнмуту», а «Манчестер Юнайтед» завтра обыграет «Саутгемптон», команда Фрэнка Лэмпарда вылетит из первой четвёрки. «Шеффилд Юнайтед» (54) находится на шестом месте.
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