Комитет по этике рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина
Российский футбольный союз сообщил о предстоящем рассмотрении инцидентов с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
«В пятницу в комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора ФК «Локомотив» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина», — говорится в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.
Напомним, Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) показал болельщикам клуба средний палец. В свою очередь Карпин после встречи «Ростова» с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал чемпионат России.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Карпин: нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России
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