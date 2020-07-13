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Комитет по этике рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина

Комитет по этике рассмотрит жест Кикнадзе и высказывание Карпина
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз сообщил о предстоящем рассмотрении инцидентов с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе и главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«В пятницу в комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора ФК «Локомотив» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина», — говорится в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.

Напомним, Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) показал болельщикам клуба средний палец. В свою очередь Карпин после встречи «Ростова» с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал чемпионат России.

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