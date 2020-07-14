Гол и передача Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Торино»
В матче 32-го тура Серии А «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса, ассистировали ему судьи на линиях Дамьяно Ди Йорьо и Маттео Боттегони.
Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Белотти. «Интер» отыгрался в начале второй половины — на 48-й минуте отличился Эшли Янг, которому ассистировал Лаутаро Мартинес. Через несколько минут миланский клуб вывел вперёд Диего Годин с передачи Алексиса Санчеса. На 61-й минуте третий гол забил Мартинес с паса Санчеса.
«Интер», набрав 68 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (34) — на 16-м месте.
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