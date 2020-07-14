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Гол и передача Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Торино»

Гол и передача Лаутаро Мартинеса помогли «Интеру» обыграть «Торино»
Футбол / Италия 0

В матче 32-го тура Серии А «Интер» обыграл «Торино» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса, ассистировали ему судьи на линиях Дамьяно Ди Йорьо и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в первом тайме — на 17-й минуте автором забитого мяча стал Андреа Белотти. «Интер» отыгрался в начале второй половины — на 48-й минуте отличился Эшли Янг, которому ассистировал Лаутаро Мартинес. Через несколько минут миланский клуб вывел вперёд Диего Годин с передачи Алексиса Санчеса. На 61-й минуте третий гол забил Мартинес с паса Санчеса.

«Интер», набрав 68 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (34) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 32-й тур
13 июля 2020, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 1
Торино
Турин
0:1 Белотти – 17'   1:1 Янг – 48'   2:1 Годин – 51'   3:1 Мартинес – 61'
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