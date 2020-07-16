Тарасов – о смерти Самохвалова: вопиющий случай

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением по поводу смерти на тренировке игрока фарм-клуба «Локомотива» «Казанки» Иннокентия Самохвалова.



Напомним, что 20 апреля 2020 года 22-летний футболист скончался от сердечной недостаточности после тренировки. У него остались жена и маленький ребёнок. Последний выпуск шоу Евгения Савина «Красава» был посвящён Самохвалову, после него семье футболиста было собрано 10 млн рублей на квартиру.



«Посмотрел выпуск. Очень сильный. Страшная и непредвиденная ситуация. Друзья, посмотрите сами. Очень жаль наследника и жену такого молодого игрока. Эмоциональный выпуск и вопиющий случай», — прокомментировал выпуск шоу Евгения Савина Тарасов в «Инстаграме».

Тренер академии «Локо» предложил игрокам главной команды купить квартиру семье Самохвалова