Тренер академии «Локо» предложил игрокам главной команды купить квартиру семье Самохвалова

Тренер академии «Локомотива» Игорь Дрыков организовал сбор средств в пользу семьи умершего игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
20 апреля 2020 года 22-летний футболист скончался от сердечной недостаточности после тренировки.
«Он был одним из тех защитников, которых мало в нашей стране. Он занимался своим делом. Не пытался выпендриваться и выводить всех один в один. Не бил вперёд наобум. И не пихал, как дед, а только поддерживал. Он обладал мегатехникой.
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Но уберём футбол в сторону. Кеша в первую очередь был человеком, которых мало в современным мире. Близкие люди поймут, о чём я. От него всегда шло добро и позитив. Он был честным и отзывчивым. И сейчас я предлагаю не разбираться, кто прав, а кто виноват. Нет смысла мусолить всё по новой. Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернётся этот бумеранг.
Для меня это личная история. Я выпускник «Локо» и действующий тренер академии. Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба это в первую очередь тёмное пятно. И это пятно ещё можно отстирать. Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основной команды. Если каждый из основного состава выделит 3-5% от своей зарплаты, то это уже будет полноценная квартира", — написал Дрыков в "Инстаграме".
- 15 июля 2020
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