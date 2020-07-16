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«Рубин» — «Ростов»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ

«Рубин» — «Ростов»: составы команд на матч 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 16 июля, на стадионе «Ак Барс» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфелт, Коновалов, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Подберёзкин, Бакаев, Давиташвили, Марков.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Рубин», набрав 34 очка в 28 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (44) располагается на пятой строчке.

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