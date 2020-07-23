«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по трансферу Лаксальта 26 июля
Переговоры московского «Локомотива» и «Милана» по хавбеку Диего Лаксальту возобновятся 26 июля, сообщает журналист Даниэле Лонго в "Твиттере".
По информации источника, игрок готов принять предложение московского клуба, он не против переезда в Россию.
Ранее сообщалось, что российская сторона предложила € 7 млн за 27-летнего футболиста, но «Милан» хочет получить за переход игрока € 10 млн. СМИ также сообщали, что Лаксальт может перейти в московский клуб при обмене на российского полузащитника Алексея Миранчука.
Первую часть текущего сезона Лаксальт провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан». В общей сложности на его счету 19 матчей в Серии А в текущем сезоне и одна результативная передача.
«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше
- 23 июля 2020
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:54
-
10:47
-
10:43
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
09:55
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
07:40
-
05:35
-
05:20
-
05:00
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:22
-
03:36
-
03:34
-
02:51
-
01:48
-
01:30
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:44
-
00:30
-
00:15
Партнерский контент