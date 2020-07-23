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«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по трансферу Лаксальта 26 июля

«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по трансферу Лаксальта 26 июля
Футбол / РПЛ 0

Переговоры московского «Локомотива» и «Милана» по хавбеку Диего Лаксальту возобновятся 26 июля, сообщает журналист Даниэле Лонго в "Твиттере".

По информации источника, игрок готов принять предложение московского клуба, он не против переезда в Россию.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила € 7 млн за 27-летнего футболиста, но «Милан» хочет получить за переход игрока € 10 млн. СМИ также сообщали, что Лаксальт может перейти в московский клуб при обмене на российского полузащитника Алексея Миранчука.

Первую часть текущего сезона Лаксальт провёл в аренде в «Торино», после чего вернулся в «Милан». В общей сложности на его счету 19 матчей в Серии А в текущем сезоне и одна результативная передача.

«Локомотив» предложил «Милану» € 7 млн за Диего Лаксальта, итальянский клуб хочет больше
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