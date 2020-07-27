Сарри: если игроки «Ювентуса» выиграли со мной титул, значит, они действительно хороши

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился эмоциями после завоевания своего первого титула итальянской Серии А.

«Конечно, это особое чувство. Изначально побеждать — трудно, но ещё сложнее продолжать побеждать стабильно на длинной дистанции, потому что принимать что-то как должное в спорте — это большая ложь. Это не было словно прогулка в парке. Это было долго, трудно, напряжённо, и этот состав заслуживает большого уважения за то, что он продолжал находить голод и демонстрировал решимость продолжать идти после 8 титулов подряд.

Зайдя в раздевалку, я сказал игрокам, что если вы выиграли титул со мной, который никогда ничего не выиграл, вы, должно быть, действительно хороши! (смеётся)

Криштиану Роналду и Дибала делают разницу на поле, поэтому они явно заслуживают большого уважения, но клуб, стоящий за ними, так же важен. У нас есть президент и директора, которые посещают тренировки каждый день, чтобы обменяться идеями, посмотреть, нужно ли вам что-нибудь, и залить бензин в бак этой команды. Клуб является большой частью того, почему они смогли выигрывать в течение стольких лет. Они поддерживают тебя, даже когда ты проигрываешь.

С точки зрения организации «Ювентус» находится на вершине европейского футбола. Я не мог бы попросить большего. Очевидно, что требуется некоторое время, чтобы освоиться, понять подход, то, как всё работает здесь, и через некоторое время вы можете начать пытаться настроить несколько вещей. Вы не можете просто прийти в клуб, который выигрывал 8 лет подряд, и сразу же попытаться заказать изменения. Это было бы не очень разумно», — цитирует Сарри Football-Italia.