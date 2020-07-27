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«Вы думали, что сможете уйти, Мистер?» Игроки «Ювентуса» поздравили Сарри с помощью пены

«Вы думали, что сможете уйти, Мистер?» Игроки «Ювентуса» поздравили Сарри с помощью пены
Футбол / Италия 0

Футболисты «Ювентуса» решили необычным образом поздравить главного тренера Маурицио Сарри с выигранным титулом итальянской Серии А, сообщается в «Твиттере» туринского клуба.

Игроки «Ювентуса» дождались, когда в раздевалку зайдёт Сарри, и опустошили несколько баллончиков с пеной на его голову. Однако лёгким движением руки он смог убрать её со своей головы.

«Вы думали, что сможете уйти, Мистер?», — гласит подпись к видео, опубликованному в «Твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» «Ювентуса».

Напомним, что туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0, а Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером-победителем Серии А.

Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером-победителем Серии А
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