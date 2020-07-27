Слуцкий о низкой результативности «Рубина»: мы создавали достаточно голевых моментов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал низкую результативность команды в завершившемся сезоне РПЛ.
«Да, мы забили меньше всех в чемпионате, если взять полный сезон. Хотя и в последних 11 турах забили не так много. У меня объяснение есть. Мы создавали достаточно голевых моментов. Если смотреть на показатель xG (потенциальные голы), то под конец сезона он был достаточно высоким. У нас были ярко выраженные лидеры в атаке, как Хвича Кварацхелия, но не было человека, который бы стабильно завершал. Ивану Игнатьеву потребовалось чуть больше времени, чем мы ожидали, чтобы забить свой первый мяч. Не всегда показатель качества игры и количество создаваемых моментов коррелируются с забитыми мячами. Здесь всё зависит от исполнительского мастерства в финальной стадии», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».
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