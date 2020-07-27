Первый канал покажет матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив»

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится 7 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Трансляция встречи начнётся в 21:30 мск.
«Зенит» в сезоне-2019/2020 стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России, а «Локомотив» финишировал вторым в первенстве страны.
«Локомотив» является действующим обладателем Суперкубка. В 2019 году «железнодорожники» в третий раз выиграли этот трофей, обыграв петербургский «Зенит». Матч на столичной «ВТБ Арене» завершился со счётом 3:2.
Рекордсменом Суперкубка России является московский ЦСКА, завоевавший 7 титулов. Второе место занимает «Зенит» (4), третье — «Локомотив» (3), четвёртое — казанский «Рубин» (2), пятое — столичный «Спартак» (1).
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