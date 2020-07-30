«Балтика» объявила о переходе полузащитника «Локомотива»

Калининградская «Балтика» подписала контракт с 21-летним полузащитником «Локомотива» и юношеской сборной России Виктором Демьяновым.

«К нашей команде присоединился молодой полузащитник «Локомотива»⁣. Между «Балтикой» и московским «Локомотивом» достигнута договорённость о переходе полузащитника Виктора Демьянова.⁣⁣

Приветствуем Виктора Демьянова в дружной семье балтийцев. Трудовое соглашение с ним заключено на три года с опцией продления ещё на один год. Желаем успешной игры в наступающем сезоне!⁣" — сообщает пресс-служба клуба.

Демьянов воспитывался в системе московского «Динамо», выступал у в Юношеской лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодёжных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ.⁣⁣ Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U20).⁣⁣ В прошлом году Демьянов заключил трудовое соглашение с «Локомотивом» и стал выступать в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчей, забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу.