«Балтика» объявила о переходе полузащитника «Локомотива»

Калининградская «Балтика» подписала контракт с 21-летним полузащитником «Локомотива» и юношеской сборной России Виктором Демьяновым.
«К нашей команде присоединился молодой полузащитник «Локомотива». Между «Балтикой» и московским «Локомотивом» достигнута договорённость о переходе полузащитника Виктора Демьянова.
Приветствуем Виктора Демьянова в дружной семье балтийцев. Трудовое соглашение с ним заключено на три года с опцией продления ещё на один год. Желаем успешной игры в наступающем сезоне!" — сообщает пресс-служба клуба.
Демьянов воспитывался в системе московского «Динамо», выступал у в Юношеской лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодёжных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ. Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U20). В прошлом году Демьянов заключил трудовое соглашение с «Локомотивом» и стал выступать в ПФЛ за «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчей, забил 4 гола, отдал 1 голевую передачу.
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