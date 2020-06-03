«Балтика» подписала воспитанника «Спартака»

Калининградская «Балтика» объявила о переходе полузащитника московской «Родины» Султана Джамилова.
«Между клубами достигнута договоренность о переходе в футбольный клуб «Балтика» капитана московской «Родины» Султана Джамилова. Новобранцу нашей команды 24 года, он выступает на позиции крайнего полузащитника и может сыграть нападающего», — говорится в официальном «инстаграме» «Балтики».
Джамилов является воспитанником Академии московского «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Провёл девять матчей за молодёжный состав красно-белых. Выступал за «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Дружбу» (Майкоп), «Металлург» и «ФШМ» (оба — Москва).⠀
В досрочно прекращённом сезоне-2019/2020 в составе «Родины» принял участие в 23 матчах во всех турнирах, стал автором семи забитых мячей и шести результативных передач.
- 3 июня 2020
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