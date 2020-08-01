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«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче 1-го тура ФНЛ

«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче 1-го тура ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник СКА Владислав Камилов на 8-й минуте. Спустя семь минут преимущество команды из Хабаровска увеличил хавбек Ираклий Квеквескири. В середине первого тайма полузащитник «Алании» Алан Хабалов сократил разницу в счёте.

Перед свистком на перерыв ещё один мяч в ворота хозяев отправил хавбек Рамазан Гаджимурадов. Во втором тайме по одному голу в свой актив записали полузащитник СКА Даниил Иванков и нападающий «Алании» Батраз Хадарцев.

В 2-м туре ФНЛ «Алания» на выезде сыграет с «Чайкой», а СКА в гостях встретится с «Текстильщиком». Оба матча состоятся 8 августа.

ФНЛ - Первый дивизион. 1-й тур
01 августа 2020, суббота. 19:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 4
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Камилов – 8'   0:2 Квеквескири – 15'   1:2 Хабалов – 33'   1:3 Гаджимурадов – 45+1'   1:4 Иванков – 55'   2:4 Хадарцев – 64'
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