«СКА-Хабаровск» обыграл «Аланию» в матче 1-го тура ФНЛ

В матче 1-го тура Футбольной национальной лиги владикавказская «Алания» принимала «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Первый гол забил полузащитник СКА Владислав Камилов на 8-й минуте. Спустя семь минут преимущество команды из Хабаровска увеличил хавбек Ираклий Квеквескири. В середине первого тайма полузащитник «Алании» Алан Хабалов сократил разницу в счёте.
Перед свистком на перерыв ещё один мяч в ворота хозяев отправил хавбек Рамазан Гаджимурадов. Во втором тайме по одному голу в свой актив записали полузащитник СКА Даниил Иванков и нападающий «Алании» Батраз Хадарцев.
В 2-м туре ФНЛ «Алания» на выезде сыграет с «Чайкой», а СКА в гостях встретится с «Текстильщиком». Оба матча состоятся 8 августа.
- 1 августа 2020
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
19:24
-
19:22
-
18:58
-
18:46
-
18:44
-
18:32
-
18:25
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:34
-
16:26
-
15:59