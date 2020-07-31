Сергей Игнашевич назвал конкурентов «Торпедо» в ФНЛ

Главный тренер Сергей Игнашевич поделился мнением о конкурентах в Футбольной национальной лиге в сезоне-2020/2021.
«Что касается «Крыльев Советов», то непонятно, какой у них сейчас будет состав. С одной стороны, остались ребята, выступавшие в Премьер-Лиге, с другой — они забрали у «Чертаново» ведущих игроков. Возможно, это даже к лучшему: было два конкурента, а теперь останется один. Видимо, «Чертаново» будет играть молодежью, поскольку лидеры ушли.
«Оренбург», если не растеряет ведущих футболистов, безусловно, тоже конкурент. Плюс пять-шесть команд ФНЛ, которые официально или неофициально ставят задачу повышения в классе, тоже составят конкуренцию. Думаю, сезон получится интересным», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «автозаводцев» на официальном сайте клуба.
- 31 июля 2020
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