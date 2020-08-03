«У «ПСЖ» нет класса, есть только везение». Тухель возмутился вопросом про отсутствие голов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель возмутился вопросу журналиста про малое количество голов в последних встречах.
«За 210 минут в двух последних матчах забили только гол? Ну и что такого? Да, нам по-прежнему везёт — можете так и написать. Дело только в этом, нам везёт! У команды нет класса, есть только везение.
Но это же футбол! Это просто футбол. Вы знаете, как «Ливерпуль» сыграл с «Барселоной» в Испании? Как они играли, а потом выиграли Лигу чемпионов? Дайте мне команду, которая забивает 4-5 голов в каждом матче! Это невозможно.
Но вы, журналисты, всегда ищете какой-то негатив. У нас может быть 99 позитивных моментов, но нет! Будете искать 100-й негативный. Искать проблемы. Проблем нет, мы выиграли. Не собираюсь оправдываться за один гол. Нет смысла искать оправдания», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча. Видео с тренером опубликовано в «Твиттере» Sporf.
В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Кубка французской лиги по футболу сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Лион». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В послематчевой серии пенальти победу одержал «ПСЖ» — 6:5.
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