«ПСЖ» обыграл «Лион» и выиграл Кубок французской лиги

В Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» состоялся финальный матч Кубка французской лиги по футболу сезона-2019/2020 «Пари Сен-Жермен» — «Лион».
Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В послематчевой серии пенальти победу одержал «ПСЖ» — 6:5.
В составе «ПСЖ» пенальти реализовали Анхель Ди Мария, Марко Верратти, Леандро Паредес, Андер Эррера и Неймар. У «Лиона» точные 11-метровые в активе Йоакима Андерсена, Карла Токо Экамби, Максанса Какере, Тьяго Мендеса и Уссема Ауара. Автором единственного промаха стал Бертран Траоре.
«ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории. Ранее парижане выигрывали турнир в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. В активе «Лиона» один титул, добытый в сезоне-2000/2001.
- 1 августа 2020
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:55
-
21:52
-
21:31
-
21:29
-
21:05
-
21:04
-
20:45
-
20:23
-
20:17
-
20:17
-
20:13
-
20:03
-
19:58
-
19:51
-
19:43
-
19:34
-
19:25
-
19:13