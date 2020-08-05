«Ювентус» провёл переговоры с пятью тренерами. Среди них – Зидан и Почеттино

«Ювентус» может уволить главного тренера клуба Маурицио Сарри в случае неудачи в Лиге чемпионов, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Как сообщает источник, турнинский клуб уже связался с несколькими тренерами и обсудил возможность возглавить команду. Главной целью туринцев был наставник «Реала» Зинедин Зидан, однако французский тренер отказался покидать «Реал». Также клуб общался с Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Джан Пьеро Гасперини.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Италии был прерван на три месяца и завершился 1 августа. Чемпионом страны стал «Ювентус». 7 августа туринцам предстоит провести ответный матч с «Лионом» 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб одержал победу со счётом 1:0.