«Ювентус» провёл переговоры с пятью тренерами. Среди них – Зидан и Почеттино

«Ювентус» может уволить главного тренера клуба Маурицио Сарри в случае неудачи в Лиге чемпионов, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Как сообщает источник, турнинский клуб уже связался с несколькими тренерами и обсудил возможность возглавить команду. Главной целью туринцев был наставник «Реала» Зинедин Зидан, однако французский тренер отказался покидать «Реал». Также клуб общался с Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Джан Пьеро Гасперини.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Италии был прерван на три месяца и завершился 1 августа. Чемпионом страны стал «Ювентус». 7 августа туринцам предстоит провести ответный матч с «Лионом» 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб одержал победу со счётом 1:0.
- 5 августа 2020
-
01:54
-
01:23
-
00:47
-
00:27
-
00:27
- 4 августа 2020
-
23:50
-
23:38
-
23:17
-
23:14
-
22:32
-
22:20
-
22:08
-
22:03
-
21:55
-
21:46
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:13
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:32
-
19:30
-
19:11
-
19:01
-
18:51
-
18:43