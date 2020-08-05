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«Ротор» арендовал защитника ЦСКА Седрика Гогуа

«Ротор» арендовал защитника ЦСКА Седрика Гогуа
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа арендован волгоградским «Ротором» на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте красно-синих. Пресс-служба московского клуба отмечает, что соглашение не предусматривает опцию выкупа.

«Седрик Гогуа перешёл в «Ротор» на правах аренды до окончания сезона без опции дальнейшего выкупа трансфера. Гогуа пополнил состав ПФК ЦСКА летом 2019 года. Он принял участие в четырёх матчах и забил один гол, который стал победным в матче с тульским «Арсеналом», — сообщается на официальном сайте «армейцев».

Напомним, что ЦСКА приобрёл Гогуа у «Тамбова» в ходе прошедшего сезона. Ранее ивуарийский защитник выступал за сербский «Партизан» и финский СИК.

«Ротор» в рамках досрочно завершённого сезона ФНЛ стал победителем турнира и получил право на повышение в классе.

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